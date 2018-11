Découvrez quelques extraits du livre et du "Questionnaire Complètement Foot" auquel a répondu notre prof de russe Anne Godart, "Tiotia Anouchka" , que vous aviez appris à connaitre lors de la Coupe du Monde 2018. "En 1 Seul Mot", le football pour vous, c'est ? La fête ! Parce que la vie doit rester une fête de groupe. Avec des valeurs, tout de même. Je ne ratifie pas le monde du pognon qui va aussi avec le foot de haut niveau, je préfère d’ailleurs ne pas en parler... Avez-vous une superstition ou un tic " de supporter " ? J’allume des cierges et je fais des salamalecs devant l’écran dès que la situation d’un match est tendue. Je n’arrive absolument pas à garder mon calme et tout le monde semble dire que le spectacle est autant à me regarder qu’à regarder le match. Top 3 " Diabolique ": selon vous, quels sont les 3 plus grands moments de toute l'histoire de notre équipe nationale belge ? Tiotia Anouchka s’abstient pour la réponse, elle se déclare totalement incompétente là-dessus. J’ai, comme tout le monde, des souvenirs émus par rapport à 1985. Pour le reste, questionnez-moi plutôt sur la pédagogie du russe langue étrangère ou sur les comédies soviétiques au cinéma !

"10 ans Complètement Foot": "Tiotia Anouchka", Anne Godart! - © Tous droits réservés

Top 3 " Vacances du Foot " : selon vous, quels sont les 3 lieux cultes de football (par extension, capitales ou pays) où vous partiriez volontiers en vacances ?

Moscou, cela tient du réflexe professionnel par rapport au Mondial 2018. Le foot n’était pas a priori le sport n°1 en Russie et dans l’URSS à l’époque, contrairement au hockey qui mobilise toujours les foules. Mais les choses changent. A titre personnel, que la Russie fasse un jour parler d’elle comme " patrie culte " pour un football de qualité me réjouirait ! Comme organisatrice du Mondial 2018, en tout cas, il me semble qu’elle fut à la hauteur.

Londres parce que le football est une seconde nature pour les Anglais, un peuple adorable à l’humour décalé, dont la désolante histoire récente du Brexit voudrait artificiellement nous éloigner. C’est aussi un clin d’œil à la mémoire d’un de mes anciens profs, devenu collègue et ami, Steve Toft, complètement fada de foot et dont j’entends encore les commentaires hilarants prononcés en français avec un délicieux accent british. Son club préféré était celui de Bury, dans les faubourgs de Manchester. Les cendres de mon ami, vaincu par une saleté de maladie dont on ne prononce plus le nom, furent d'ailleurs dispersées sur le terrain de foot de Bury il y a quelques années .

Madrid parce que si Thibaut Courtois y va, que voulez-vous que "Tiotia Anouchka" rajoute encore comme argument ? Et puis, il y a Zidane aussi, pour faire pencher ma balance vers l'Espagne. Quel être fascinant ! Coup de boule ou pas, caramba! je conserve beaucoup d’admiration pour le Maestro.