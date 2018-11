"10 ans Complètement Foot": Adrien Devyver, "Le football? C'est schizophrénique"

Le livre "10 ANS Complètement Foot" sera disponible dès le 27 novembre. Qu’ils soient présentateurs, auditeurs, journalistes, consultants, chanteurs ou encore dessinateurs, ces témoins dévoilent tout de leur passion du foot. Conçu comme un calendrier perpétuel, vous y retrouverez aussi toutes les grandes dates qui ont fait la fierté de notre football national. "La Parole aux Supporters"!

Découvrez quelques extraits du livre et du "Questionnaire Complètement Foot" auquel a répondu Adrien Devyver! Il sera bientôt enfermé dans le cube de "Viva for Life". Il est, un jeudi sur deux sur "La Deux", présentateur du "Grand Cactus" aux cotes de Jérôme de Warzée. Et aussi, évidemment, aux commandes des émissions "Les Enfants de Choeur" et "La Récré de midi" sur VivaCité.



"En 1 seul mot", le football pour vous, c'est ______ ?

Schizophrénique. Je suis tombé dedans quand j’étais tout petit. Tout me plaisait. Les maillots, les chaussures à crampons, l’odeur du gazon fraichement coupé, la boue, les convocations sur un papier carton vert, les tickets boissons et… les chips ! Et puis, la naïveté laisse tout doucement sa place au réalisme. On commence à comprendre que tout est loin d’être rose dans cet univers. Qu’il y a des magouilles, des enjeux bourrés de fric. Je suis actuellement partagé entre tout ce que le foot m’a apporté et toutes ces valeurs moches et débiles qu’il véhicule de plus en plus.