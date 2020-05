Une série belge dans un avion à la conquête du monde nocturne.

Le belge est chauvin, c’est une certitude. Quand les sportifs belges brillent, les records d’audience suivent, quand Angèle chante au Palais 12, le concert est sold-out, quand un candidat belge fait des exploits à la télévision, nous suivons ses exploits.

Il en est de même pour la fiction. Ennemi Public et Unité 42 ont été de belles réussites audimétriques, les deux séries ont fait les beaux jours de la RTBF et de nombreux téléspectateurs. Aujourd’hui, la Belgique passe peut-être à une vitesse supérieure avec une saison de 6 épisodes, carrément produite par Netflix, la plateforme de streaming.

Into the Night raconte l’histoire de personnages bien de chez nous, en route pour un tour du monde à la suite d’un détournement d’avion qui va les maintenir en vie. En effet, un " pirate de l’air " force l’entrée de l’Airbus A320 de la compagnie imaginaire Be Airways, lors de l’embarquement à Bruxelles. Le vol doit effectuer la liaison Zaventem Moscou et le forçat va obliger le pilote de changer son plan de vol pour aller vers l’Ouest et, rester dans la nuit. Les passagers auront la vie sauve, et découvriront que les rayons du soleil sont devenus mortels.

Le confinement dans un espace aussi réduit qu’un petit Airbus va entraîner des tensions entre les personnages au caractère bien trempé. Ils devront se ravitailler en carburant, boissons, nourriture, à chaque escale, avec les moyens du bord. Si la saga a été tournée en grande partie en Bulgarie, les acteurs, quant à eux, sont bien belges, on y retrouve, entre autres, Pauline Etienne, Laurent Capelluto ou encore Astrid Whettnall.

Pour sa première semaine de présence sur la plateforme, Into the Night pend la tête du nombre de visions devant Mensonges et Trahisons en deuxième position, sur la troisième marche du podium, on retrouve Mes Premières Fois. La dernière saison de Casa de Papel occupe la neuvième place.

Les exploits de nos comédiens belges seront-ils suivis par des dizaines de millions de téléspectateurs, l’avenir nous le dira, ce qui est certain, c’est que, chez nous, la série cartonne!

Malgré le léger déconfinement, rester à la maison reste le meilleur geste barrière.