Toutous et confinement… Pour le plus grand bonheur de nos chiens

Et les animaux de compagnie, dans tout cela, comment vivent-ils le confinement ? Mary Zaghet, spécialiste du bien-être émotionnel pour les animaux de compagnie et chroniqueuse régulière de Charleroi Matin répond à vos questions.

Pas mal de chiens sont souvent seuls la journée, maintenant, ils sont envahis par des humains, ils sont contents ou pas ?

Oui, tout à fait ! Du point de vue du chien c’est très appréciable ! Il aime notre compagnie et donc ... ce confinement est pour eux un vrai bonheur ! Plus de présence, plus d’attention : c’est vraiment génial en tout cas pour le moment.

C’est l’après coronavirus qui sera plus compliqué pour nos chiens avec un retour à nos occupations et lui à nouveau seul à la maison. Il sera judicieux d’être attentif à cet aspect et le préparer à retrouver cette solitude le moment venu.

Pour des chiens très énergiques, 2 fois 20’ de promenade par jour, vous trouvez que c’est suffisant ?

Non, pas pour tous les chiens, certains ont un vrai besoin de se dépenser. Pour cela, il y a des jeux et exercices pour les fatiguer d’une autre manière. Des jeux qui demandent plus de réflexion (recherche, pistage...) ou des exercices qui leur apprennent de nouvelles choses. Dans tous les cas, si vous constatez un trouble chez votre chien, n’hésitez pas à prendre contact avec un spécialiste en bien-être animal.

La présence d’un chien peut-elle s’avérer positive pour les jeunes enfants ?

Je tiens d’abord à rappeler que le chien n’est pas un jouet, il a des émotions et des humeurs qui peuvent aussi varier. On ne laisse jamais un chien sans surveillance avec un enfant ; les ¾ des morsures arrivent avec le chien de la famille. Je reste toujours prudente avec les enfants car le chien peut émettre un message que l’enfant ne comprend pas et qui le met en danger.

Mais sous surveillance, cela peut être très bénéfique qu’un enfant apprenne un nouveau jeu avec son chien, cela demandera de la patience à chacun, de la créativité et une belle interaction avec le chien qui, lui, sera ravi.

Merci Mary et à très vite, une fois le confinement levé sur Vivacité.