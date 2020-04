Réutiliser un masque chirurgical est possible et très facile

Certaines villes conseillent fortement le port d’un masque, il sera peut-être obligatoire comme en Chine ou en Lombardie, et vu leur pénurie, voici 3 manières de les stériliser pour les utiliser à nouveau, en toute sécurité.

Un masque chirurgical est protecteur pendant 3 ou 4 heures, par la suite, il est contaminé. Pourtant, il peut être décontaminé. Pour cela, 3 possibilités simples.

Il suffit de faire bouillir de l’eau dans une casserole ou un poêlon, quand elle arrive à ébullition, on place le masque dans un tamis, et on laisse le tout pendant 3 minutes dans la vapeur. Evidemment, il conviendra de faire sécher le masque avant de l’utiliser à nouveau, mais grâce à l’action de la vapeur, il sera décontaminé.

La deuxième solution est encore plus simple. On allume le four et on le laisse chauffer jusqu’à 70°. Quand il est arrivé à température, le principe est le même que pour la vapeur, 3 minutes à 70° sur un papier alu par exemple, il n’y aura plus qu’à le laisser refroidir, l’effet de la chaleur aura rendu notre masque à nouveau utilisable. Il convient de respecter les degrés, en-dessous de 60, le masque ne sera pas décontaminé et au-delà de 80, il va naturellement brûler.

Pour les masques artisanaux, en général en tissu, ils peuvent évidemment passer au lave-linge, un programme à 60°, comme on le dit souvent dans à la télé ou à la radio, aura pour effet de rendre votre protection à nouveau fiable. Si vous lancez une lessive à 90, bien entendu, l’effet sera identique, mais pas à 40.

Voilà 3 petits tuyaux qui permettront peut-être de sauver des vies, en tout cas d’éviter de contaminer ou d’être contaminé, et dans un premier temps de lutter contre la pénurie de masques qui manquent cruellement.

Il n’empêche que l’on ne sort que quand c’est obligatoire, parce qu’il est certain qu’à la maison, le masque n’est pas nécessaire et rappelons-nous que le meilleur médicament reste le confinement.