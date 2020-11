Randonnée insolite au coeur du passé industriel de Charleroi

Le parcours du GR412 vous emmène entre les terrils et les usines désaffectées, pour un voyage dans le passé historique de Charleroi. Il a été crée par deux carolos amoureux de leur région, Micheline Dufert et Francis Pourcel. Anciens musiciens, ils connaissent mieux que personne l'âme profonde, ce côté un peu punk, très brut, de leur ville. L'histoire de Charleroi est gravée dans ses paysages et c'est justement cet aspect qu'ils ont eu envie de démontrer dans ce parcours, la Boucle noire. Une façon aussi de se réapproprier ce qui avait été laissé à l'abandon depuis des années.

La randonnée de près de 20 km slalomme entre les terrils (amas de pierre et de terres qui gênaient les exploitations de charbons, qui ont donc été déplacés), les convoyeurs de minerais à l'arrêt et les bords du canal. On peut y apercevoir aussi le HF4, le Haut Fourneau numéro 4, fermé depuis 2012. Le parcours est parfois un peu sauvage, mais cela résulte d'une forte volonté de conservation. En effet, Micheline et Francis ne voulaient pas dénaturer les paysages où la nature a repris ses droits, ni brusquer les habitants de la région en créant ce chemin. L'aspect brut des terrils fait partie de l'histoire et de l'héritage de toute cette période. Certaines traversées sont donc un peu rebelles mais pleinement authentiques et c'est là que se joue la compréhension de ce qu'est le "pays noir".