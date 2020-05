Les producteurs locaux à la Une

Depuis quelques années, la Province de Hainaut - Hainaut Développement a mis en place le portail web www.hainaut-terredegouts.be qui référence aujourd’hui plus de 1 000 producteurs locaux du secteur agroalimentaire situés en Hainaut, et rassemble ainsi plus de 3 800 produits variés et gourmands.

L’idée était séduisante, à la base mais, aujourd’hui, elle prend tout son sens d’autant qu’en cette période de pandémie du Covid-19, une carte dynamique vient d’être créée, sur le site www.hainaut-terredegouts.be, afin de faciliter la localisation des producteurs locaux qui bénéficient d’un point de vente direct au sein de leur exploitation et qui offrent aussi, pour certains, des initiatives bien pratiques de distribution de leurs produits. Parmi ces facilités offertes au consommateur, les producteurs proposent la livraison à domicile ou le dépôt des produits dans des points précis, un plus évident, vu les circonstances de confinement que nous sommes en train de vivre.

La liste de ces producteurs est établie sur la base d’informations collectées à un moment donné. Elle n’est donc pas exhaustive et, il va de soi qu’une mise à jour est effectuée régulièrement. Aujourd’hui, 128 producteurs locaux sont répertoriés sur cette carte et répartis par arrondissement : Tournai/Mouscron, Ath, Soignies, Mons, La Louvière, Charleroi et Thuin.

Cette carte spécifique est disponible via ce lien : http://www.hainaut-terredegouts.be/carte-covid19

Dans tous les cas, si vous voulez rester informé sur le savoir-faire local et les producteurs proches de chez vous, la page Facebook https://www.facebook.com/hainautterredegouts/ répondra à toutes vos questions, en temps réel.

Cette initiative antérieure au confinement dû au Covid-19 ne fait que renforcer le dynamisme de l’ensemble de la province du Hainaut, souvent considérée comme l’un des parents pauvres de la Belgique.

Le meilleur médicament reste le confinement.