Le muguet en plein confinement : pour qui et combien?

Tradition du premier mai, pas encore fleuri de manière naturelle, en général il faut attendre la mi-mai pour le trouver dans nos jardins ou dans les bois, le muguet est un incontournable du premier jour de mai. Nous ne l'achèterons pas au bord de la route!

Le dicton populaire dit : " En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plaît ". Si rester confiné vous rend comblé de joie et de bonheur, ce dicton sera approprié.

Si non, il vous reste à acheter du muguet, mais… pour le donner à qui ?

Eh oui, outre votre épouse, votre compagne ou votre maman si vous habitez toujours sous son toit, à qui allez-vous offrir le brin 2020 ? Il est interdit de rendre une visite sympathique à une personne domiciliée à une autre adresse que la vôtre. Bon d’accord, ne cherchons pas la petite bête, on peut le déposer sur le pas de la porte ou à l’entrée du jardin. Ou alors, faire comme certains commerçants qui ne seront pas ouverts pour la fête des mamans, retarder le premier mai et offrir le muguet mi-juin, pourquoi pas, le temps n’a plus d’emprise de toute façon.

Cependant, si vous êtes vendeurs ambulants, ne vous engagez pas à attendre le client dans votre aubette ! Les risques seront très élevés ! Le gouvernement l’interdit formellement et les amendes seront ultra-salées. Dans la zone Nivelles-Genappe, vous devrez payer 250€, à Namur aussi, sans oublier que la police namuroise pourrait saisir vos fleurs et l’argent de leur vente. Le Parquet pourrait poursuivre et vous infliger de payer au maximum 4000€.

Dans la région boraine, les fleurs seront saisies et la verbalisation sera de 750€. Franchement, il vaut mieux ne pas jouer avec le feu d’autant plus que la police va patrouiller et sera à l’affût du moindre contrevenant.

En attendant, si vous ne pouvez pas offrir du muguet cette année, offrez un masque ! …

On les trouve où au fond, les masques ?

Le meilleur médicament reste le confinement!!!