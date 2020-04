Et le cinéma ? La situation est en attente, pas désespérée.

Plus d'infos

Alain Simons et Nadège Wuestenberghs réveillent les auditeurs de la région dès 6h. Ils vous accompagnent au saut du lit et sur le chemin du travail, en musique et dans la bonne humeur. Infos Régionales à 6h30 - 7h30 et 8h30. Avec la météo de la région, un coup d'œil permanent sur les conditions de circulation dans le Hainaut et sur les grands axes. Au fil de l'émission, la vie va au cœur de votre région pour vivre et partager votre quotidien en toute complicité !