Des photos pour lutter contre le virus

Aide-soignant dans une maison de repos, le Chapellois Fabian Zaccaria est également passionné de photographie. Au plus fort de la pandémie et de la lutte contre le virus, il a réussi à capter la détresse et le désespoir de ses collègues.

Fabian Zaccaria est aide-soignant dans une maison de repos située dans la région du Centre. Comme beaucoup de ses collègues, il a vécu des moments pour le moins difficiles ces deux derniers mois. L’angoisse de perdre un patient, la peur de se rendre au boulot et de recevoir des mauvaises nouvelles, celle d’être contaminé par le virus ou pire, de contaminer un résident ou un patient. Tout cela était omniprésent au quotidien. Passionné de photographie et soucieux de laisser une trace de ce qu’il a vécu, Fabian a dégainé son appareil vers la mi-avril, au plus fort de la pandémie. " Je n’ai pas prévenu mes collègues que j’allais les photographier de manière à garder un effet le plus naturel possible ", explique le Chapellois qui exerce le métier d’aide-soignant depuis 19 ans. " Tous les jours, j’étais à la fois acteur et spectateur de cette lutte contre la mort et l’idée était de capter la détresse que je ressentais dans les regards de mes collègues. "

À la manière d’un photographe de guerre, Fabian a voulu saisir le moment présent. " Je voulais qu’il reste une trace de cette période trouble où l’on s’est battu tous les jours contre ce virus et où l’on a souffert. Je voulais immortaliser le désespoir que je captais dans leur regard, dans leurs attitudes, dans une main tendue ou, simplement, dans des combinaisons stériles qui pendent. J’ai un peu ressenti cela comme une mission. Je devais le faire. Mine de rien, lorsqu’on prend une photo quelle qu’elle soit, on rentre dans l’intimité des gens, dans leur " moi " le plus profond. Et lorsque la fatigue se fait sentir, lorsqu’on se bat littéralement et sans relâche contre cet ennemi invisible qu’est ce virus, on ne peut pas tricher. C’est ce moment qui m’intéressait en tant que photographe. "

Un moment qu’au départ, Fabian pensait pouvoir vivre comme un exutoire. " Mais lorsque j’ai vu le résultat et que j’ai effectué les petites retouches lumières sur mes clichés, je me suis rendu compte que je n’avais pas encore assez de recul pour prendre la réelle mesure de leur portée, que mon moral était encore atteint. Un peu comme si j’avais absorbé un peu de malheur, de désespoir que mon objectif avait capté. À mon avis, il me faudra encore du temps avant que j’accepte la situation. Je suis vraiment heureux de les avoir faites cela dit et j’espère avoir su capter l’âme de mes collègues qui se souviendront encore longtemps de cette crise. "

Depuis qu’il a montré ses clichés sur sa page Facebook, Fabian a déjà reçu plusieurs propositions d’exposer son travail particulier en cette période compliquée. " Ce qui m’intéresserait ce serait de rencontrer d’autres personnes qui ont effectué la même démarche que moi et d’échanger avec elles mon expérience. "

En attendant, Fabian a livré un témoignage émouvant de ce que toutes les personnes en première ligne qui ont combattu et qui vont continuer à combattre ce satané virus.

Le meilleur médicament reste le respect des gestes barrière et le confinement.