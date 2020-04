Défis Facebook : il est temps de tirer la sonnette d’alarme.

Facebook propose depuis quelques jours un nouveau défi. Le principe est de boire cul sec cinq verres de boisson alcoolisée, et de nominer par la suite une personne qui doit relever ce défi à son tour dans les vingt-quatre heures.

Disons que cinq verres à shot d’une boisson légèrement alcoolisée, ça peut le faire, mais, si la contenance est plus grande et que le taux d’alcool du contenu soit beaucoup plus fort, fatalement, il y a dérapage. Et c’est justement ce qui est arrivé à une personne début de semaine. Il a ingurgité de l’alcool à 30°, jusque-là, cela ressemble au défi proposé, sauf qu’en vrai, il a bu un litre et demi de cette liqueur. Résultat, il est tombé dans le coma.

Les conséquences sont évidemment dangereuses pour lui, mais, vu qu’il est tombé dans le coma, il a dû être emmené aux urgences du CHU Marie Curie à Lodelinsart. Urgences, coma, soit un lit de moins du coup, aux soins intensifs, un lit qui pourrait accueillir un patient atteint d’un AVC, par exemple, indépendant de la volonté de la personne. En revanche, ce lit aurait pu rester libre pour accueillir quelqu’un qui en a vraiment besoin, parce que le coma qui nous intéresse aurait très facilement pu être évité. Voilà pourquoi le personnel soignant nous rappelle d’être prudent dans tout ce que nous faisons pour que le plus grand nombre de lits restent disponibles.

L’alcool, c’est dix verres par semaine maximum, confinement ou pas, et si vous êtes nominés pour ce défi, il suffit de dire non merci, ou de remplir des vrais verres à shot, donc petits, avec un liquide très peu alcoolisé. Rappelons, par ailleurs que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommé rapidement, il abîme notre système neurologique et est toxique pour notre cerveau.

Le meilleur médicament reste le confinement et l'alcool, c'est avec modération!!!