Découvrir Binche en faisant du sport, sain et gratuit

Binche vit au son des tambours et musiques de gilles au moment du carnaval, et aussi tout au long de l’année. Mais, il y a d’autres centres d’intérêt et tellement de beaux endroits que la ville vous propose de découvrir de manière sportive.

Runnin’City est une appli très connue des sightjoggers. Elle permet de visiter plus de 150 villes dans le monde, en pratiquant son sport préféré, le jogging. Parmi ces 150 cités, on trouve, entre autres Rio de Janeiro, New York, Paris, Lyon, Saint-Tropez, Marrakech, Hong Kong, Jerusalem… Depuis vendredi, Binche fait désormais partie de la liste. Deux parcours sont disponibles, un de 5 et un de 11 kilomètres

Le principe est très simple et particulièrement efficace. Le GPS vocal et l’audioguide intégrés de Runnin’City, guident le coureur à travers Binche et ses entités. L’application commente au passage, les différents points d’intérêt rencontrés. Le parcours de 5 kilomètres vous guide à travers le Centre-Ville. Binche n’aura plus de secret pour vous. Le parcours de 11 kilomètres vous emmène à travers sentiers, terrils et campagne à la découverte de la ville du carnaval et son histoire. De nombreuses surprises touristiques sont au rendez-vous, même pour les binchois !

Les parcours s’effectuent en boucle et peuvent commencer selon le souhait des visiteurs. On peut profiter de ces visites guidées en autonomie, que l’on soit un coureur aguerri ou même un simple flâneur. Car l’application fonctionne aussi pour les marcheurs !

L’application est gratuite et disponible en cinq langues : français, anglais, espagnol, italien et allemand. On peut la télécharger sur les stores iOS (App Store) et Android (Google Play). Pour l’utiliser, pas besoin de connexion internet : il suffit simplement de télécharger le parcours choisi à l’avance, et de couper la fonction " données à l’étranger " si on le souhaite. Pas de risque de frais supplémentaires !

Une nouvelle activité qui arrive à point nommé en cette période où les activités en solo ou en petits groupes sont à privilégier.

Pour marquer le coup, l’Office du Tourisme organise un concours de partage d’expériences. Après avoir couru, les participants sont invités à faire part de leurs commentaires, photos ou moments via le lien suivant https://forms.gle/irxh5QB5KSbWtU7G6. Grâce à ce concours, 20 personnes remporteront un cadeau sympa !

Runnin' City a été lancée en septembre 2016 par Mile, l’application pour smartphones Runnin’City a été très favorablement accueillie par le public (déjà 50 000 téléchargements) et par la presse. L’Équipe Mag l’a définie comme " Le Must ", Challenges l’a classée parmi les 100 applications qu'il faut avoir sur son smartphone et Le Monde l’a recommandée comme l’une des applis idéales pour le tourisme. Elle est disponible gratuitement sur les stores iOS (App Store) et Android (Google Play). Plus d’informations et téléchargement : http://runnin.city

Voilà une belle manière de découvrir notre si belle région!