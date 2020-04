Bricolage et jardinage de retour, espoir pour les recyparcs de Tibi

Avec les beaux jours, vous étiez nombreux, pendant cette période de confinement, à avoir envie de bricoler ou de jardiner. Cela va être possible. Tibi envisage même de vous débarrasser de vos déchets verts à partir de mardi.

Même si la décision du Conseil national en a surpris plus d’un, les magasins de bricolage et de jardinage vont rouvrir. Les patrons des enseignes carolos s’attendaient à un système d’enlèvement sur leur parking, pas du tout, c’est clairement une réouverture pure et simple des magasins qui va avoir lieu. Il est clair que les normes imposées dans les grandes surfaces de première nécessité le seront également dans les magasins de bricolage. Il en va de notre santé. Un gros ouf poussé par tous ceux qui n’en peuvent plus de rester à ne rien faire, pour ceux qui ne peuvent plus aller au boulot et qui n’ont pas la possibilité de s’adonner au télétravail.

Un autre énorme Ouf est poussé, cette fois, par les professionnels des enseignes de jardinage. Ils auraient pu perdre l’ensemble de leur travail fourni ces 12 derniers mois.

En général, ils vendent leur production sur deux mois. Cette réouverture leur permettra de sauver les meubles pour cette année 2020. Ce choix économique ne doit pas nous faire oublier qu’il conviendra à chaque client de faire prévaloir la santé, donc, de respecter les règles de distanciation et de protection.

Par ailleurs, qui dit bricolage et jardinage dit aussi évacuation des déchets. Les recyparcs vont-ils rouvrir ou pas ? Tibi attend un feu vert et si la réponse est positive, cinq des quatorze parcs de la région devraient à nouveau pouvoir vous accueillir dès mardi. Ils ont été choisis de manière géographique et n’accepteront que les déchets verts, soit l’herbe coupée et les branchages. Voici les sites dans lesquels vous pourriez à nouveau aller déposer…

Couillet 1, dans le quartier de la rue de Marcinelle, Montigny-le-Tilleul,Ransart, Chapelle-lez-Herlaimont, Farciennes-Aiseau-Presles-Châtelet, la nouvelle installation face à l’usine d’incinération de Pont-de-Loup.

Il va de soi que les règles d’accès seront renforcées, votre volume de déchets ne devra pas dépasser un mètre cube, vous devrez porter un masque, un seul véhicule par conteneur sera autorisé, vous devrez aussi ramasser les déchets tombés au sol.