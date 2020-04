Bonne nouvelle, le ramassage des déchets sera presque normal à Binche

C’est incroyable. De nombreuses choses de la vie nous paraissent normales en temps de paix, mais, dans ces jours de guerre, face à ce virus tellement agressif, on en arrive à trouver magique que des hommes, comme nous, emportent nos déchets ménagers.

La bonne nouvelle vient de Binche cette fois, où, comme d’habitude, l’intercommunale Hygea va emporter les poubelles. C’est un soulagement pour toutes les familles de Peronnes, Waudrez et Binche. Certes, les agents ramasseront uniquement les PMC et les déchets ménagers. Les papiers et les cartons ne seront pas récoltés.

Justement, soyez vigilants, parce que, comme nul n’est censé ignorer la loi, vous êtes contraints de ne pas sortir les papiers ni les cartons, sous peine d’amende.

Depuis le 18 mars, le personnel est terriblement réduit, dès lors, il est impossible pour l’intercommunale de répondre totalement aux attentes des citoyens, contraints du coup à entasser les déchets non-récoltés dans un garage, une cave ou une pièce. Heureusement, il s’agit là d’ordures sans odeur.

Le moment est venu de vous rappeler que les parcs à conteneurs sont aussi fermés. Cette fermeture engendre la grogne de la population qui profite de cette période pour faire le tri dans les greniers, les caves, les garages, les armoires et qui ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas ouverts. Laisser entrer 2 ou 3 voitures en même temps dans un parc serait une mesure de sécurité suffisante selon de nombreux citoyens...

À Seneffe, Estinnes, Merbes-le-Château et Ecaussinnes, seuls les conteneurs gris, les sacs bruns et verts seront collectés aux dates habituelles, et pratiquement, Hygea confirme, jusqu’à nouvel ordre, la suspension du ramassage des PMC et des papiers cartons.