Aide aux indépendants et aux sociétés, jeudi 16 avril à 14 heures, sur le web.

La crise du coronavirus a et va avoir de nombreuses répercutions sur le monde économique. Les indépendants, jeunes, moins jeunes, les sociétés petites ou grandes, doivent gérer, pour les uns, le surplus de travail, mais pour la plupart d’entre eux un vide inquiétant. Peu ou pas de liquidité rentre dans la plupart des cas. Que faire ?

Charleroi Entreprendre et Eric Goffart, Echevin des Entreprises et des Indépendants à Charleroi organisent une session spéciale Covid-19, en ligne, ce jeudi à 14 heures.

"Il y avait un véritable intérêt à avancer de concert sur ce sujet, compte tenu, d'une part, de l'expertise de Charleroi Entreprendre en la matière, et d'autre part, de nos relais locaux et de notre connaissance de ce qui se met en place au niveau communal. Il faut assurer la meilleure information possible au monde entrepreneurial carolo et être certains, pour éviter des catastrophes économiques et sociales dans le bassin économique de Charleroi, que les dispositifs mis en place ne laissent aucune entreprise lourdement impactée par la crise sur le bord du chemin" souligne Eric Goffart, l'Echevin des Entreprises et des Indépendants à Charleroi.

Charleroi Entreprendre, organisme de référence, a déjà mis en place des outils et des initiatives utiles pour aider les entrepreneurs locaux. Un numéro de téléphone a été ouvert pour toutes les questions liées au coronavirus, le 0493.51.16.47. Chaque semaine, ses spécialistes actualisent un kit de survie pour les entrepreneurs.

Denis Lesoil, nouveau directeur de Charleroi Entreprendre : "Ce webinaire se veut être une discussion ouverte avec nos entrepreneurs et indépendants carolos. L'objectif est double : d'une part leur fournir une vision claire et précise de l'ensemble des aides disponibles à leur disposition en ces temps de crise (communal, régional, fédéral), et d'autre part, évoquer les défis auxquels ils font face actuellement pour essayer d'y apporter ensemble des pistes de solution. C'est dans ces moments difficiles qu'on voit toute l'importance de notre rôle finalement."

Étant donné que les compétences attribuées à l'Échevinat des Entreprises et des Indépendants se limitent aux 15 communes de la Ville de Charleroi, ce webinaire est réservé aux entreprises et indépendants actifs sur ces communes. Des discussions sont néanmoins en cours pour organiser un événement virtuel plus large à destination des entreprises du périmètre géographique de Charleroi Métropole, comprenant 29 communes et couvrant pas moins de 600.00 habitants.

Pratiquement et si vous voulez vous inscrire pour suivre cette session jeudi en ligne, notez cette adresse : https://bit.ly/sessioncovid19 ou sur charleroi-entreprendre.be