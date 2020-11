Zakia Khattabi, ministre du Climat, ne se passe ni de sa voiture ni de l'avion : est-ce compatible avec sa fonction ?

Concernant les voyages à l'étranger de la ministre, Michel pense qu'il y a toujours des solutions : "Si elle veut aller plus loin, au Maroc ou au Liban, il lui suffit de prendre le train ! Et si ça prend trop longtemps pour s'y rendre, elle peut travailler en vidéoconférence pour ne pas perdre trop de temps, c'est compatible avec les nouvelles technologies ! Dire que c'est impossible, c'est une fausse excuse ! On demande à tout le monde de faire des efforts, elle a les moyens d'en faire également ! Elle n'a qu'à s'organiser et tout ira bien pour elle, elle sera à l'heure à ses rendez-vous..."

"Je ne sais pas non plus me passer de ma voiture !"

Direction Merchtem, en province du Brabant flamand, où Danièle témoigne : "Je ne suis pas ministre du Climat mais je ne sais pas non plus me passer de ma voiture ! Or, à cause des Écolo, je suis obligée de devoir m'en passer ! Je suis de Jette où j'ai passé toute ma vie, j'ai une vieille Golf diesel et je ne peux plus rentrer en région bruxelloise... Alors si je dois faire attention, elle aussi ! Elle doit montrer l'exemple en tant que ministre ! Moi je suis handicapée, je n'ai pas beaucoup d'alternatives et pourtant, je dois délaisser ma voiture... Donc qu'elle fasse un effort, elle aussi !"