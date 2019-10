Yves : " Vous aimeriez qu'on aille s'installer dans votre jardin sans vous le demander ? ! "

À Bruxelles, Ecolo veut que le parc du domaine royal de Laeken soit accessible au public à partir du 21 juillet prochain. Vous voulez absolument vous promener dans le parc de la famille royale ?

On lit dans La DH de ce matin que comme le gouvernement est en affaires courantes et que ce n’est pas le moment de lancer de gros dossiers, Ecolo souhaite qu’un accord soit rapidement trouvé pour permettre l’ouverture du parc du domaine royal de Laeken au public. Un tiers de ce parc, grand comme 250 terrains de football, serait accessible à tout le monde à condition que la famille royale marque son accord et que ce soit validé par la Donation royale et la Régie des Bâtiments. Des travaux seraient alors nécessaires pour abattre une partie du mur qui contourne la propriété et l’étang qui s’y trouve servirait de barrière naturelle pour limiter l’accès.

Voulez-vous absolument vous promener dans le parc de la famille royale ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans " C’est vous qui le dites ".

Yves de Liège est royaliste dans l’âme : " Les Ecolos veulent changer les lois et la Constitution. Ils attaquent la Constitution à leur profit, ce sont des bobos ! Je ne veux plus voir des gens antiroyalistes bobos écolos ! Ça appartient à la famille royale, même si c’est payé avec des deniers publics. C’est une dotation royale, ce n’est pas une dotation publique, écologiste, cdH… Ça n’a rien à voir ! Est-ce que vous aimeriez qu’on aille s’installer dans votre jardin sans vous le demander ? ! On sait ce que ça va devenir, ça va devenir n’importe quoi ! Il suffit de regarder nos rues pour savoir que ça va vite devenir un vrai dépotoir et n’importe quoi. Les autres espaces royaux ouverts le sont parce que la famille royale était d’accord. C’est une atteinte à la sécurité du roi ! Pour moi, ce sont tous des antiroyalistes ! Tant qu’ils y sont, pourquoi ils ne s’installent pas dans le Palais royal ? ! "