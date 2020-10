Yves Van Laethem explique comment recevoir à la maison : appliquerez-vous ce protocole ?

"On vit dans un monde d’égoïstes !"

Pascale, une auditrice originaire de Bruxelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Bien sûr que je vais respecter ce protocole, je le fais depuis le début ! Je vis seule, ma maman est une personne à risque, on se voit sur le pas de sa porte, on porte le masque et on garde nos distances. J'habite dans un logement social et la majorité ne respecte pas les règles, on me regarde comme une extraterrestre; on vit dans un monde d’égoïstes alors que ce virus est une question de vie ou de mort pour certains ! Il y a des endroits où les gens meurent de faim, vivent la guerre, ont des difficultés et pas de chauffage et nous, on fait du bla-bla pour un resto ou un repas de famille où on est bien au chaud ?! Mais si le monde médical nous lâchait demain et décidait de ne plus nous soigner, on ferait quoi ?!"

La Belgique est trop gâtée, on devrait apprendre à être plus strict avec nous-même et un peu plus humain...

Pascale poursuit sur sa lancée en toute franchise et sans prendre de gants : "Évidemment que la vie sociale est importante mais on vous demande de faire un effort un peu plus important durant un mois, alors que la vie de beaucoup de gens sur la planète en dépend, c'est si difficile d'être discipliné ? Je ne comprends pas ! Et vous voulez mettre votre famille en danger parce que vous êtes égoïste ? Aimer l'autre, ce n'est pas forcément se coller l'un à l'autre. [...] Il est temps que les gens apprennent qu'on n'est pas seul au monde, on doit être plus généreux avec les autres et infliger des sanctions très dures aux gens qui ne respectent pas les règles, que la police ou les militaires agissent comme en tant de guerre car on vit actuellement une guerre chimique. La Belgique est trop gâtée, on devrait apprendre à être plus strict avec nous-même et un peu plus humain..."