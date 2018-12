Yves : " J'aurais dénoncé ma fille parce que c'est un acte de courage "

C'est le père d'un terroriste qui s'exprime : Abdelkrim Chekatt, père de Cherif Chekatt, l'auteur de l'attentat de Strasbourg déclare que s'il avait été au courant du projet de son fils, il l'aurait dénoncé à la police. Que lui répondez-vous ?

Cette déclaration a été captée par une équipe de France 3. La voix ne s'élève pas mais les mots sont lourds de sens. Le père de Cherif Chekatt, le terroriste de Strasbourg, était certes au courant des idées dans lesquelles son fils baignait. Il connaissait ses affinités avec Daech mais s'y est toujours opposé. Chauffeur-livreur à la retraite et fiché S pour fondamentalisme religieux, Abdelkrim Chekatt explique même avoir proposé son aide à la police pour tenter de raisonner son fils après l'attentat. Un père qui déclare que s'il avait été au courant du projet de son fils, il l'aurait dénoncé à la police.

Que lui répondez-vous ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites" :

À ce propos, pour Yves de Liège, ce papa est un homme qui a du cran : " Je pense malgré tout que c'est un père courageux qui prend la parole après un acte terrible de la part de son fils. Il se doutait que son fils était radicalisé par une bande de crapules parce que ce sont les crapules qui radicalisent les jeunes et qui vont les chercher chez les parents. Ceux-ci ne savent plus rien faire une fois que les enfants sont majeurs. Je présente d'abord mes sincères condoléances au père, un père qui a perdu son fils, qui l'a élevé du mieux qu'il pouvait mais ça personne n'y pense... J'octroie la présomption d'innocence aux parents parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est facile de ficher quelqu'un "S". Je suis moi-même fiché "S" parce que j'allais dans les mosquées. J'ai la crainte d'avoir une fille qui se radicalise. Pour l'instant, elle vit chez sa maman, nous sommes séparés. C'est le terreau des terroristes d'aller chercher les enfants chez des parents qui sont séparés et qui ont des difficultés financières ".

Yves de Liège fait partie de ceux qui auraient dénoncé son enfant : " Oui j'aurais dénoncé ma fille parce que c'est un acte de courage. Il faut passer au-dessus de son devoir de père et faire une immunité parentale. On ne peut plus cacher la radicalisation à ce moment-là. C'est une folie qui se déclenche dans la tête de ces jeunes qui vont vers Daech et l'État islamique. Ce sont des générations perdues ".