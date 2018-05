Yves : " Il faut sécuriser les motards face aux animaux ! "

Alors que des motards effectuaient une randonnée à Pepinster, un poulain a pris peur et s’est blessé. La propriétaire accuse les motards d’avoir volontairement fait peur à l’animal… Les motards réagissent et disent ne pas être des terroristes.

L’histoire a été racontée sur les réseaux sociaux par Kelly, la propriétaire du poulain qui s’est blessé et présente de nombreuses plaies après avoir sauté au-dessus de sa clôture alors que des motards effectuaient une randonnée qui passait à côté de sa prairie avant d’être poursuivi par les motos. Cette version est contestée par les randonneurs aujourd’hui dans La Meuse Verviers, ils expliquent ne pas être responsables des blessures de l’animal et précisent ne pas être des terroristes. Quand ils organisent une randonnée à moto, c’est toujours dans le respect des autres.

Les motards représentent-ils un danger pour vos animaux ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Yves de Hans sur Lesse : " Ce sont les animaux qui sont dangereux pour les motards. Ce week-end, je me promenais en Goldwing bien gentiment. Je suis passé dans un village en roulant à 50km/h et un chien est arrivé de nulle part. J'ai roulé dessus et il a eu la patte arrière cassée. Dans le cas du poulain, moi je trouve que ce sont les animaux qui sont responsables de beaucoup d'accidents de motards et que ce sont surtout les propriétaires qui sont responsables. Comment ça se fait que le poulain a sauté au-dessus de la clôture ? C'est sûrement parce que la route n'était pas assez sécurisée. Donc, c'est la faute du propriétaire qui aurait dû faire une clôture plus haute. Et ma moto ne fait aucun bruit. Ici, il est question de sécuriser les motards contre les animaux et les propriétaires ".