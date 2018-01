Yves : " C'est par civisme qu'il faut le faire, pas pour l'argent ! "

Payer des citoyens 150€ par mois pour traquer des petites incivilités ; c’est la proposition de Carlo Di Antonio, le ministre wallon de l’Environnement.

La liste des infractions reste à définir précisément mais il s’agirait par exemple de traquer les personnes qui abandonnent des déchets à côté des poubelles publiques ou dans des conteneurs à vêtement, qui ne stérilisent pas leurs chats ou qui en abandonnent. Chaque candidat devrait suivre une formation et un stage avant de pouvoir être actif sur le terrain, en dehors de son propre quartier pour éviter les règlements de compte entre voisins. Ces assistants constatateurs pourraient prendre des photos ou vidéos pour permettre l’identification des fautifs auprès du véritable agent constatateur et seraient rémunérés 150€ par mois. Qui est prêt à dénoncer pour de l’argent ?

Qui est prêt à dénoncer pour de l’argent ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites !"

À ce propos, Yves de Liège est prêt à dénoncer des citoyens mais pas pour des raisons financières : " Il faut le faire par civisme. Quand j'habitais à Alleur, maintenant j'habite à Liège, c'était toujours les mêmes personnes qui agissaient de la sorte. Ce sont des gens qui se croient au-dessus des lois et qui ont les moyens de payer les amendes. Mais il faut faire attention que ça tourne pas en règlement de comptes entre les voisins ".

L'utilité de cette action est une autre de ses motivations : " Je suis prêt à dénoncer parce que c'est un travail utile. À l'heure actuelle, on jette de plus en plus n'importe où et ça reste impuni. Ensuite, les touristes n'ont même plus envie de venir. Il faut dire que, quand on voit ça, c'est franchement dégoûtant ! Liège est devenue une ville vraiment crasseuse. J'ai honte de voir les touristes qui viennent et qui photographient aux alentours de la gare des Guillemins. J'aimerais bien que ma ville soit un peu plus propre. Il y a des gens qui le font gratuitement, tout comme je le fais. Mais, à ce moment-là, la police n'intervient pas fort. Ils constatent mais il n'y a pas de sanction ".

Enfin, Yves précise que l'argent est tout de même un excellent incitant : " Ça peut aider les personnes qui cherchent du boulot et qui ont des difficultés financières ".