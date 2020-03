Yolanda de Saint-Gilles : "Mon oncle est décédé ce week-end à Madrid... Ne sortez pas SVP!"

Yolanda poursuit et conclut : "Ma solution pour prendre l'air, moi qui suis une personne à mobilité réduite, c'est d'ouvrir les fenêtres et de ne pas sortir."

"La civilité et le respect sont deux notions oubliées !"

Enfin, depuis La Louvière, Françoise exprime sa colère et ses craintes : "La civilité et le respect sont deux notions que beaucoup n'ont plus et ce serait à revoir ! Je suis confinée chez moi, je fais mes courses que tous les quinze jours, je suis jeune retraitée et quand je vois ce qui se passe en Italie, je me dis que nous devons faire des choix ! Ces jeunes s'ils l'attrapent et que moi aussi, on les choisira eux! Alors SVP, respectez les mesures et soyez vigilants !

J'ai des enfants et petits-enfants et je ne voudrais pas partir sans qu'ils ne puissent me dire au revoir !

Françoise conclut en demandant des règles de confinement moins souples : "C'est sûr qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, certains sont respectueux mais je crois qu'il faudrait interdire l'accès à certains endroits pour sauver la vie d'un maximum de personnes ! Confinement veut bien dire ce que ça veut dire."

