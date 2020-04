Yasmine de Tournai : "Il faut enseigner de la nouvelle matière et tant pis pour ceux qui ne suivent pas !"

Direction Messancy, où Jessica témoigne : "De mon côté, c'est tout à fait envisageable d'enseigner de la nouvelle matière à mes enfants. Depuis le début du confinement, je fais les acquis donc lecture, calculs, etc. Mais avant que la décision ne soit prise, j'ai pris l'initiative de leur apprendre des nouvelles matières et ça fonctionne. Je leur ai appris de nouvelles tables et le verbe "être". Mais je suis consciente que tout le monde n'a pas les capacités ni le temps pour le faire. Mais celui qui est à la maison peut faire de son mieux... Maintenant, l'avenir de nos enfants ne se jouent pas sur trois mois. On peut aussi faire confiance aux professeurs pour rattraper le retard. Mais si on a le temps et que l'enfant est motivé, pourquoi pas avancer dans de nouvelles matières."

"Pas envisageable car il y a trop d'inégalités !"

Enfin, du côté de Jurbise, Sylvie n'est pas d'accord avec cette nouvelle matière : "Ce n'est pas du tout envisageable, il y a trop d'inégalités ! Les enfants bien suivis vont évoluer mais pas ceux qui n'ont personne pour les aider. Pour intégrer de nouvelles matières, il faut des manipulations, des échanges et là, ce n'est juste pas possible ! Et si ça se fait, il ne faudra pas s'étonner si dans quelques années, on n'a plus besoin d'enseignants et que les enfants apprennent via un ordinateur ! Je pense que nous devons faire confiance aux enfants et aux enseignants ; toute cette matière va pouvoir être récupérée plus tard."

