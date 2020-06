Yana de Bruxelles : "Ne pas manifester contre le racisme, c'est cautionner ce qui s'est passé"

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues, à travers le monde, depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. Ce week-end, le mouvement Black Lives Matter souhaite se réunir à Bruxelles pour se mobiliser contre le racisme et rendre hommage à George Floyd… mais les manifestations sont actuellement interdites. Des négociations sont en cours avec le bourgmestre de la capitale. Certains messages sont-ils plus forts que les mesures de précaution actuelles ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

Yana de Bruxelles : "Ne pas manifester c'est cautionner" - © Justin Sullivan - Getty Images

"Il faut crier notre colère et notre ras-le-bol" Yana, une auditrice originaire de Bruxelles, est intervenue sur notre antenne à ce sujet : "Le message que nous donnons en ce moment est très puissant comparé à la situation sanitaire actuelle. Nous pouvons descendre dans la rue en portant un masque et en prenant nos précautions ! Mais il faut absolument aller manifester parce que c'est une situation très grave... On manifeste pour dénoncer l'acte en lui-même car ce qui s'est passé aux États-Unis, s'est aussi passé en France et ailleurs ! Donc si on se tait, c'est comme si on cautionnait ce qui s'est passé." Tenter de se faire entendre sur les réseaux sociaux n'aurait pas le même impact Yana pense que descendre dans la rue est la façon la plus forte de se faire entendre : "Tenter de se faire entendre sur les réseaux sociaux n'aurait pas le même impact que de descendre dans la rue et de faire entendre notre mécontentement. On ne nous prêtera attention qu'en manifestant, les autres façons n'auront pas d'impact. Il faut crier notre colère et notre ras-le-bol, il faut faire réagir les gens et les autorités en descendant dans la rue. Personnellement, j'irai manifester... Parce que si je n'y vais pas, c’est comme si je cautionnais ce qui s'est passé. Mais j'irai en me protégeant."

Yana de Bruxelles : "Ne pas manifester c'est cautionner" - © Christopher Furlong - Getty Images

"Il y a d'autres moyens de se faire entendre" Du côté de Chimay, Vincent pense qu'on peut manifester via d'autres moyens qu'en descendant dans la rue : "Cette manifestation est possible grâce à tous les moyens dont dispose la communication actuelle. Nous sommes ici dans une manifestation de soutien et non pas de colère comme à Minneapolis. Cela pourrait se dérouler dans la rue mais alors il faudrait faire un choix et imposer un nombre de manifestants et ça, ce serait compliqué... Donc je pense qu'il y a d'autres moyens de manifester et de soutenir le mouvement, comme par exemple, en exprimant notre soutien sur les réseaux sociaux."

Yana de Bruxelles : "Ne pas manifester c'est cautionner" - © David Ramos - Getty Images