Y a-t-il vraiment des zones de non-droit en Belgique ?

Il y a vraiment des zones de non-droit en Belgique ? C ’e s t la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Après la mort d’un homme à Droixhe ce week-end, un délégué syndical de la police parle de différents quartiers chauds que certains policiers de terrain n’hésitent pas à qualifier de zone de non-droit. Si le délégué syndical n’utilise pas ces mots, il précise quand même qu’à certains endroits en Région bruxelloise ou à Droixhe, la police doit intervenir avec plus de précautions qu’ailleurs et que la solution est de remettre en place une vraie police de proximité.

"Je pense qu’il faudrait y mettre plus de moyens car ils sont en sous-effectifs et ce serait intéressant pour leur sécurité d’être munis de dashcam. Mais ils en sont pas mal formés."

Morgane , une auditrice originaire de Genappe , dans le Brabant Wallon, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je ne parlerais pas de zones de non-droit mais plutôt de zones chaudes. Mon mari est policier à Bruxelles et je peux vous assurer que la police passe dans ces zones. Mais lorsqu’ils tournent à 2 ou 4 patrouilles de 2 policiers sur une journée, comment voulez-vous qu’ils aillent à deux dans une zone chaude faire une interception ou un contrôle ? Ils sont directement victimes d’agressions. Leurs supérieurs donnent comme instructions de ne pas y aller seul, de rebrousser chemin, de rouler avec les fenêtres fermées et de ne pas arrêter les personnes qu’ils croisent."

À Meise, dans la province du Brabant flamand, Marc nous fait part de son expérience : "J’ai vécu très longtemps dans les quartiers populaires de Bruxelles et je les connais très bien. Ces zones de non-droit se situent sur les petits axes et il n’y a pas un policier qui y passe alors qu’il y a plein de trafics de drogues en pleine rue. Si vous vous arrêtez deux minutes en voiture, plus d’une personne viendra vous proposer de la drogue. Mais vous n’y verrez jamais un policier. La police est bien au courant de ce qu’il se passe, mais elle n’agit pas parce qu’elle a peur. Il y a également un réel problème de formation chez les policiers."