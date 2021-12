Voulez-vous encore du foie gras wallon ?

À Fleurus, Marie-Noëlle termine le débat : "J’adore manger du foie gras wallon. Pourquoi irions-nous en chercher dans d’autres pays ? De toute façon, on gave aussi les oies dans les autres pays. Si on interdit cela au nom du bien-être animal, on ne pourra plus manger de cuisses de grenouilles non plus. Si on interdit le gavage, on interdit tout. Sinon, on va faire venir cela de n’importe quel pays et ce sera encore pire que mieux pour la Belgique. On ne doit pas toucher pas aux artisans belges."

