À Liège, un homme développe un produit au cannabis légal pour apaiser les chiens et les chats. Vos animaux ont besoin de cannabis ?

Un Liégeois a contacté 600 vétérinaires en Wallonie pour parler de son projet, c’est ce qu’il explique ce matin dans La Meuse. Il s’est rendu compte que l’huile de CBD, le cannabis dit légal, apaisait les douleurs des chiens et chats. Grâce aux 20 professionnels qui lui ont répondu, il met actuellement au point son produit qui, en plus de diminuer des douleurs, permettrait aux animaux d’être plus détendus lors de feux d’artifice par exemple. Il précise que contrairement au CBD en vente pour les humains, la version pour animaux ne contient aucune trace de substance psychotrope.

Vos animaux ont besoin de cannabis ? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans " C'est vous qui le dites ".

Pour commenter vous avez le choix :