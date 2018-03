Voiturette électronique refusée dans un bus TEC... Pour quelles raisons ?

Brigitte se déplace en voiturette électrique et utilise régulièrement les transports en commun. Pourtant, depuis quelques jours, on lui refuse l’accès… Sa chaise serait trop lourde… Pourquoi ce refus soudain ?

Brigitte dénonce la situation dans laquelle elle est dans la Nouvelle Gazette… Elle se déplace en voiturette électrique et utilise régulièrement les transports en commun mais depuis quelques jours, on lui refuse l’accès en lui expliquant que sa chaise est trop lourde pour la rampe d’accès. Alors que sa chaise n’a pas changé, pourquoi ce refus soudain ?

Véronique Benoît, porte-parole et directrice commerciale des TEC Charleroi : " Actuellement, les chauffeurs chez nous et partout en Wallonie suivent une formation pour les Clients à Besoins Spécifiques, ce que l'on appelle dans notre jargon les CBS. Parmi ces clients, il y a notamment les personnes à mobilité réduite qui se déplacent en voiturette électrique et certaines de ces voiturettes ont un rayon de braquage un petit peu difficile et il est compliqué pour certaines voiturettes scooters de rentrer et de se mettre convenablement dans la plateforme centrale des véhicules, ce pourquoi les voiturettes scooters ne sont plus acceptées."

Cependant, la voiturette de Brigitte Mortier n'était pas une voiturette scooter... Il s'agit donc là d'une erreur humaine comme le souligne Véronique Benoît : "Le cas de Brigitte Mortier est résolu car il ne s'agissait pas d'une voiturette scooter donc quelqu'un de notre personnel s'est rendu personnellement chez elle afin de voir de quel véhicule elle disposait. On a donc vu qu'effectivement, c'était une voiturette électrique tout à fait standard qui lui permet de voyager à bord de nos bus sans soucis. Donc les chauffeurs qui ont eu une formation ont confondu la voiturette électrique de madame Mortier avec une voiturette scooter qui, elle, ne sait pas accéder à nos véhicules."

Quant à l'argument du poids, la porte-parole des TEC Charleroi précise : "Ce n'est pas tellement un problème de poids mais de gabarit et de rayon de braquage de ces voiturettes scooters. C'est pour ça que ces voiturettes bien précises, qui circulent parfois le long des trottoirs, ne peuvent pas embarquer dans nos bus. Mais celle de madame Mortier peut tout à fait embarquer sans problème via nos rampes qu'elles soient manuelles ou électriques."

Enfin, du côté du chauffeur, il est "toujours maître à bord... Bien évidemment, il est bienveillant par rapport à toutes ces personnes à mobilité réduite et à tous ces clients à besoins spécifiques car nous avons aussi d'autres personnes qui rencontrent des difficultés comme des enfants, des personnes âgées ou encore des femmes enceintes. Mais le chauffeur est maître à bord et c'est lui qui peut faire embarquer les gens si les conditions de sécurité et d'exploitation sont requises." Mais alors que faire si l'accès vous est refusé alors que vous êtes dans vos droits ? Véronique Benoît conclut : "Dans ce cas-là, le chauffeur doit le mentionner dans son rapport journalier et en faire état à son responsable d'exploitation et ce sera analysé au cas par cas."