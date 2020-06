Vivian de Beauvechain : "Les gens ne sont plus satisfaits de rien..."

"Ce n’est pas possible de se plaindre tout le temps"

Vivian habite Beauvechain, une commune située à côté de Wavre, il nous explique : "Non, ça ne me va pas. Après ça, on va descendre à 70. Ça n’a plus de sens, on se plaint tout le temps pour tout. Ça devient quand même compliqué. Par exemple, moi, j’habite Beauvechain. On est vraiment à côté de Wavre donc, je suis dans cette commune depuis 46 ans et en plus, on a la base militaire de Beauvechain nous. Moi, j’ai encore connu les F16 et c’est quand même bruyant mais c’est comme une fierté à la commune, vous voyez ? Et aujourd’hui, on a des hélicoptères. Tous les mardis, ils font des manœuvres. C’est militaire donc on le sait".

A un moment, si on veut de la tranquillité, il faut la payer

"Tout le monde se plaint. On vient s’implanter dans des endroits où on sait que c’est compliqué. A un moment, si on veut de la tranquillité, il faut la payer. C’est bien dommage. Les gens ne sont plus satisfaits de rien. Ce n’est pas possible de se plaindre tout le temps".