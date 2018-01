Visites domiciliaires : Le Conseil communal de Liège est contre le projet de loi !

Autoriser la police à entrer chez ceux qui hébergent des personnes en séjour illégal en Belgique, c’est la proposition de loi du gouvernement qui n’a pas encore été votée, mais Liège y a déjà dit non lors de son Conseil communal d’hier. Le bourgmestre s’est engagé à ce que " quoiqu’il advienne, les forces de police liégeoises n’aient jamais recours aux prescrits de ladite loi ". Un bourgmestre doit-il faire le tri dans les lois qui lui plaisent ou non ?

Présentée la semaine dernière et reportée, la loi qui autoriserait les policiers à entrer dans le domicile de ceux qui hébergent des personnes en séjour illégal en Belgique n’a pas encore été votée, mais hier lors du Conseil communal de Liège, le message était clair. Toutes les formations politiques représentées au Conseil communal se sont associées à la motion qui sera transmise au président de la Chambre et le bourgmestre s’est engagé à ce que, quoiqu’il advienne, les forces de police liégeoises n’aient jamais recours aux prescrits de ladite loi. Un bourgmestre doit-il faire le tri dans les lois qui lui plaisent ou non ?

Suite à ce débat, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer a réagi en direct ce matin dans "C'est vous qui le dites !"