Vincent Gilles, président national du SLFP Police : " Ce sera un outil de contrôle de plus "

Après la mort de la petite Mawda, les syndicats de police ne s’accordent pas sur l’installation de caméras embarquées dans les véhicules d’intervention. Le Sypol est pour, le SNSP ne se prononce pas et le SLFP Police n’en veut pas… Et vous ? Vous êtes favorables aux caméras embarquées dans les voitures de police ?

Selon le Sypol, qui s’exprime dans La DH, une caméra embarquée dans les véhicules intervenus dans la course-poursuite qui, au final, a coûté la vie à la petite Mawda, aurait permis d’apporter rapidement des réponses sur le déroulement des événements. De son côté, le Syndicat national du personnel de police ne souhaite pas donner un avis à chaud alors que le SLFP Police ne veut pas d’un tel dispositif qui, selon eux, risque d’être détourné de son objectif premier et ne servirait qu’à contrôler le personnel. Êtes-vous favorables à l’installation de caméras embarquées dans les voitures de police ?

Vincent Gilles, président national du SLFP Police : " Il y a suffisamment de vidéo sur YouTube pour démontrer que la prise vidéo à bord d’un véhicule manque l’objectif qu’on nous vend, c’est-à-dire la protection du policier puisqu’elle se trouve fixe à bord du véhicule alors que le policier encourt les plus hauts risques, dans le cadre d’une intervention, à l’extérieur. "

Pour le président national du SLFP Police, il faut replacer les choses dans leur contexte : " Quand Sypol est venue avec cette idée, c’était hier, dans le contexte de l'incident de tir malheureux pour la petite fille. On n’aurait donné du tout parce que cette caméra aurait probablement été axée sur le pare-brise et ce que voit le chauffeur et sur rien du tout d’autre. "