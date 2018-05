Vincent : " Emmanuel Macron a fait ce qu'il fallait ! "

En France, Mamoudou Gassama, l’homme qui a franchi quatre étages à la force des bras pour sauver un petit garçon, a été reçu par Emmanuel Macron. Il sera naturalisé et devrait intégrer les sapeurs-pompiers. Certains parlent de récupération…

Les images ont fait le tour du monde : on y voit Mamoudou Gassam grimper, uniquement à la force des bras, quatre étages de balcon en balcon pour sauver un enfant suspendu dans le vide. Très vite, l’homme a été surnommé le Spider-man de Paris ou le Spider-man malien. Hier, Mamoudou a été reçu à l’Elysée par le Président français, Emmanuel Macron, qui lui a remis un diplôme et une médaille pour acte de courage et de dévouement, en précisant qu’il était devenu un exemple et que la Nation doit lui être reconnaissante. Mamoudou aura maintenant la possibilité de rapidement se faire naturaliser et se verra ensuite proposer un poste chez les sapeurs-pompiers. Dans ce dossier, certains pointent une hypocrisie du Président, une récupération politique…

À ce propos, pour Vincent de Namur : " Il n'y a aucune récupération politique derrière. Honnêtement, les journalistes n'étaient même pas invités. Ils ont filmé de loin. Le président Macron a eu un tête à tête avec ce jeune homme et je pense qu'il a dû lui dire qu'il avait des bonnes capacités pour devenir pompier. Ensuite, l'homme a dû répondre que ça lui plairait. Du coup, Emmanuel Macron s'est dit que, comme il est président de la République, il avait un privilège : celui de lui donner ses papiers. En effet, pour être pompier, il faut être Français et le président s'est dit qu'il allait faire en sorte, qu'après son acte, ça soit possible ".

Pour Vincent, c'est impossible qu'Emmanuel Macron fasse ce geste discrètement : " Le monde entier en parle à l'heure d'internet. Comment peut-on être discret à l'heure actuelle ? Comment est-ce qu'on peut voir un complot là-dedans ? Emmanuel Macron a fait ce qu'il fallait. Son privilège, c'était de faire en sorte qu'il devienne pompier en lui donnant la double nationalité. "