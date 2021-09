Vincent, à propos du film en préparation sur l’affaire Dutroux : "C’est un problème de sensibilité nationale"

Un film sur l’affaire Dutroux est en préparation. " C’était il y a 25 ans, il est temps d’en faire une fiction ", c’est ce que dit le réalisateur ce matin dans la Dh qui dévoile le projet qui devrait voir le jour l’année prochaine ou début 2023. Si on ne sait pas encore quel rôle il interprétera, Benoît Poelvoorde est annoncé au casting de ce film qui reviendra sur la période allant de 1993 à 2001, dans le but annoncé du réalisateur d’affronter un passé qui nous a tous marqués profondément.

Vincent, un auditeur originaire de Namur, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je peux comprendre la sensibilité de certaines personnes, mais je ne trouve pas que ce soit trop tôt. Le problème, c’est que ça se passe en Belgique et je pense qu’il y a un problème de sentiments et de sensibilité nationale avec cette affaire : c’est une histoire belge, les Belges préfèrent oublier, qu’on n’en parle pas, ou pas comme ça. Mais ça a toujours été dans notre nature de faire des films sur des histoires horribles et je ne crois pas que ce soit malsain. C’est une façon de raconter aux nouvelles générations ce qu’il s’est passé."