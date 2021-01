Vers de nouvelles mesures Covid ?

Plusieurs pays européens durcissent leurs mesures face au coronavirus et les nouvelles formes détectées. Chez nous, les experts et le ministre de la Santé attendent un rapport aujourd’hui, le Comité de concertation prévu le 22 janvier pourrait être avancé. De son côté, l’OMS va émettre des conseils dans la journée. Attendez-vous des nouvelles mesures ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Appliquer un confinement strict dans toute l’Europe !" Roberto, un auditeur originaire d’Anderlecht est intervenu à ce sujet sur notre antenne : " J’attends de nouvelles mesures car nous sommes aux portes d’une nouvelle catastrophe mondiale. Je ne comprends pas les personnes qui parlent de rouvrir les commerces non-essentiels, nous devrons appliquer un confinement strict, plus strict encore qu’en mars dernier !" Nous devons fermer les frontières en Belgique, mais partout ailleurs en Europe également "Pour moi, nous sommes en état de guerre. De plus, c’était à l’Europe de prendre les choses en main et de décider des règles à mettre en place.

En Belgique, les mesures n’ont aucun sens : j’habite Anderlecht et en traversant la rue, je me retrouve en Flandre où le couvre-feu est à minuit [ndlr : 22h en Fédération Wallonie-Bruxelles] … Cherchez l’erreur."

"Le couvre-feu de 18h comme en France ne me dérange pas" À Mons, Jean-Marc n’est pas contre de nouvelles mesures : "En Belgique, nos décisions sont prises selon ce qu’il se passe chez nos voisins français. Je pense donc que de nouvelles mesures vont arriver bientôt. Le couvre-feu de 18h comme en France ne me dérange pas personnellement. Pourquoi pas, finalement ? Par contre, il faudrait rouvrir les coiffeurs et les esthéticiennes avec un protocole et fermer les écoles : il y a eu plusieurs cas dans l’école de mon fils, et nous avons tous les deux eu le Covid."

"Il faut refaire l'éducation des gens" Enfin, Dominique à Aywaille, dans la province de Liège, conclut le débat : " Les experts font appel à la responsabilité des gens. Mais il faut refaire leur éducation car je constate que dans les grandes surfaces, on ne respecte plus les mesures : les couples se promènent avec deux caddies, on assiste à des conversations entre 4 personnes dans les rayons et il n'y a pas de distanciation sociale. Je vais dans trois surfaces différentes et il n'y en a qu'une qui a gardé des vigiles à l'entrée. Les 30 minutes autorisées dans les magasins ne sont pas respectées et les gens deviennent agressifs. Il n'y a plus aucune solidarité par rapport au premier confinement. "