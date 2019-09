Véronique en pleurs : "Je suis seule, le père n'existe pas... Comment voulez-vous que je fasse ?"

À ce propos, Véronique de Liège vit cette situation et ça la blesse : "Quand j'entends ça, ça me tue ! Je suis une mère seule, le père n'existe pas. J'ai eu 4 filles que j'élève toute seule et à chaque fois l'école demande les documents mais comment voulez-vous que je fasse puisque le père n'existe pas ? Je ne sais pas si l'école le sait. Vous savez, une fois ma fille a fait un cadeau à son père pour la Fête des Pères et mon ex-mari a répondu : 'Qu'est-ce que j'en ai à foutre, donne-le à ta mère !'. L'école doit adapter les documents mais c'est ma vie privée, ma vie à moi. Est-ce que je dois dire ma vie privée à l'école ? Oui je suis prête à le dire à l'école si elle fait un document adapté à tout le monde (...) Les écoles jugent sans savoir".

"Il ne faut pas bannir, nous n'avons qu'une mère et qu'un père"

Denise de Jemeppe-sur-Meuse ne partage pas l'avis de Véronique ce matin : "Non, il ne faut pas bannir ! Un père, une mère qu'il soit absent, mort, nous n'en avons qu'un. Je suis une grand-mère et j'ai eu la responsabilité de mes petits-enfants quand ils avaient 3 et 5 ans parce que les parents étaient défaillants. Sur les papiers, j'écrivais le mot 'grand-mère' à la place de 'maman' et, à la place de 'papa', je biffais la mention et je n'avais pas de point d'interrogation. C'est à chaque parent d'adapter le document. Quand vous remplissez mal un mail, vous avez des points d'interrogations et c'est écrit en rouge qu'il faut recommencer. Ce n'était peut-être pas malvenu de la part de l'école. Il suffit simplement de barrer et d'expliquer la situation à la première réunion de parents. De plus, à force de voir la même tête, l'enseignant a fait lien et avait compris que j'étais la grand-mère. Il faut avancer dans la vie ! Moi, cela ne m'a pas déstabilisé et pour les enfants il suffit d'être diplomate. Pour la Fête des Mères je disais que j'avais de la chance parce que j'allais recevoir deux cadeaux : un parce que je suis maman et l'autre parce que je suis grand-mère. Pour la Fête des Pères, comme il y avait une défaillance de ce côté là, je disais à ma petite-fille qu'elle allait pouvoir faire un super beau cadeau à la personne qu'elle aime le plus. Elle l'emballait et elle allait l'offrir à une personne mâle qui était un référent".

Christophe de Neupré rejoint l'avis de Denise ce matin : "Je suis moi-même enseignant, je suis papa et je suis divorcé donc, je suis au courant des faits. Je constate, malheureusement, que tout le monde se sent stigmatisé et que personne ne prend ses responsabilités. Ici, la dame stigmatise elle-même son enfant en ayant un comportement pareil et je pense que les gens devraient assumer les conséquences de leurs actes. Cela peut arriver d'être divorcé ou séparé. En tout cas, on n'a pas à stigmatiser l'école parce que c'est la maman qui le fait ici".

