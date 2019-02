Véronique : " En Espagne, les magasins sont ouverts jusqu'à 21h et c'est une facilité ! "

La proposition de permettre aux magasins d’ouvrir de 5 à 21h, 7 jours sur 7 est sur la table. Avez-vous besoin que les horaires d’ouverture des magasins soient étendus ?

Dans l’actualité ce matin, une proposition qui fait débat : permettre aux magasins d’étendre leurs horaires d’ouverture quel que soit l’emplacement alors qu’aujourd’hui, ce n’est permis que dans un cadre très strict. Que ce soit une grande surface ou un petit commerçant, l’idée est de leur permettre d’ouvrir de 5h à 21h, 7 jours sur 7. L’argument avancé est l’augmentation du chiffre d’affaires et la création d’emploi. Le SNI, Syndicat Neutre pour Indépendants craint de son côté que le personnel passe sa vie au boulot.

Avez-vous besoin que les horaires d’ouverture des magasins soient étendus ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Véronique de Grammont : " Ici, les magasins sont ouverts de 10h à 12h et de 14h à 18h. Pour les personnes qui travaillent en semaine, c'est impossible de se déplacer sur place. Le centre se vide et se plaint de ne pas faire assez de chiffres. Cela pourrait peut-être éviter à pas mal de gens de passer par internet pour faire des achats. Début janvier, je suis allée en Espagne et, là-bas, les magasins (hors saison) sont ouverts jusqu'à 21h pour l'alimentation, pour les achats vestimentaires et, en pleine saison, jusqu'à minuit ! Je trouve quand même que c'est une facilité, qu'il y a moins de stress, qu'on peut faire ses achats où on est et à n'importe quelle heure. Je suis plutôt pour et cela pourrait aussi créer de l'emploi. On peut toujours s'organiser puisqu'on n'a jamais connu autre chose mais, en Espagne, je me suis dit : "Waouw ! C'est ouvert jusqu'à neuf heures, si nous avons une visite imprévue, c'est quand même une facilité de pouvoir encore faire des courses même très tard le soir ! ".

Si les commerces étaient ouverts plus tard, Véronique pense qu'elle dépenserait plus d'argent : " Pourquoi pas ? En plus, cela pourrait être bon pour le commerçant qui voit plus de gens passer par son magasin plutôt que par internet. C'est bon pour tout le monde ! C'est facile pour l'acheteur, pour le particulier et c'est bon pour le commerce en question. Concernant les horaires, je suppose qu'ils feront un roulement... Ce ne sera pas la même personne qui travaillera de 8h jusqu'à 9h du soir. De plus, il y a des personnes qui préfèrent travailler en journée et d'autres de nuit. Je suis aussi commerçante mais dans le secteur des services et je constate que les gens apprécient le fait que mon commerce soit ouvert jusqu'à 22h ".