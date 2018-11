Véronique : " Ce n'est pas bien... Il suffit de supprimer l'alcool, les cigarettes et internet ! "

À Liège, la peur au ventre, des automobilistes font le plein au rouge dans des stations qui le permettent même si c’est illégal parce le plein est devenu trop cher. Ce n’est plus possible de faire autrement ?

Plusieurs automobilistes témoignent dans les éditions de Sudpresse ce matin. Avec la hausse des carburants, ils ne peuvent plus payer le prix normal du diesel et font donc le plein dans des stations qui disposent d’une pompe de mazout de chauffage. Dans un témoignage, un homme explique que depuis que le diesel a passé le prix d’1,40€ le litre, il n’a pas le choix que de faire le plein au rouge alors qu’il gagne 1500€ par mois et qu’après le paiement du loyer et de l’électricité, il ne lui reste pas grand-chose pour vivre.

Faire le plein au rouge, ce n’est plus possible de faire autrement ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Véronique de Gilly, il y a d'autres dépenses à supprimer avant de rouler au rouge : " Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment en difficulté mais ça ne se fait pas. J'habite dans une rue qui n'est pas loin d'une grande surface et, pour le moment, l'essence et le diesel sont bons marchés : 1,35 euros. La plupart des personnes dans ma rue qui sont au chômage ou qui travaillent, achètent de l'alcool, paient pour avoir internet et achètent aussi des cigarettes. Donc, ils n'arrivent pas au bout du mois. Or, on peut rayer tout ça. Il suffit de supprimer les cigarettes, l'acool et internet. De toute manière, l'amende est colossale quand ils se font prendre ".