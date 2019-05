Valérie Van Wynsberghe, productrice de foie gras : "Un foie gras n'est pas un foie malade !"

Valérie Van Wynsberghe est productrice de foie gras à la ferme de la Sauvenière à Hemptinne. Elle est intervenue sur notre antenne en tant qu'experte pour nous donner son ressenti face à cette proposition politique : "C'est très paradoxal parce qu'on a de plus en plus de demandes sur Bruxelles pour les produits de foie gras, les magrets etc. Pour tout ce qui est produit en Belgique, en Wallonie notamment, puisqu'il n'y a plus que là qu'on peut le faire. Donc il y a une demande qui est bien là et c'est bien dommage d'en arriver à ce genre de prise de décision."

"Le problème est que les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas !"

Cela fait vingt ans que cette productrice exerce ce métier avec passion. Et face à ceux qui ne s'y connaissent pas, elle préfère leur ouvrir les portes de sa ferme et les informer sur ce qui se passe réellement au sein de son établissement : "Le problème, c'est que les gens parlent de choses qu'ils n'ont jamais vues et qu'ils ne connaissent pas ! Les seules choses qu'ils ont vues, ce sont les films que Gaia (ndlr. Groupe d'action dans l'intérêt des animaux) passe mais il faut savoir que ce qu'il montre, comme par exemple des canards dans des cages individuelles etc. C'est interdit depuis dix ans en Belgique, maintenant, ce sont des cages collectives. Donc les gens parlent généralement d'un sujet qu'ils ne connaissent pas ! C'est pour ça que moi, je reçois des groupes, je les invite toujours à venir voir, à écouter comment ça se passe vraiment. Il faut savoir que beaucoup de gens ne connaissent pas le système digestif du canard mais le canard n'a pas de glotte donc ça peut autant aller dans un sens que dans l'autre. Les 22 et 23 juin, on ouvre nos portes et je les invite à venir voir tout cela et à émettre leur propre jugement. Mais concrètement, le canard - comme l'oie - a un jabot donc une couche dans le cou et on remplit le jabot du canard. Et il faut savoir que le canard mulard est un canard boulimique donc il a l'habitude de devoir manger beaucoup. Je remplis le jabot avec un embut, c'est vrai - chacun son métier, ça fait 20 ans que je fais ça - et après 12 heures, je vais voir si le canard a digéré. Si c'est le cas, je le gave... Si pas, je ne le gave pas ! Donc on ne met pas directement la nourriture dans l'estomac du canard, on le met dans son jabot et c'est lui qui digère tout au long de la journée ou pas."