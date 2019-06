Valérie : " Ça peut amener à des dérives "

Valérie de Dour était mal à l'aise en voyant cette photo : " Ça peut amener à des dérives. Ce qui me choque, c’est de voir les commentaires des gens du style " On voit le mal partout ", " Pour eux, c’est normal ". L’amour d’un papa peut dévier, je fais partie de ces gens-là. Au début, c’est un petit bisou, c’est marrant. Puis on grandit, ça va beaucoup plus loin et ça mène à des dérives. Pour ma part, il y a des dérives. J’ai remarqué que ce n’était pas normal vers l’âge de 11 ans. Je me posais des questions mais sans plus parce qu’à l’époque on ne voit pas le mal, on ne parlait pas autant de ces choses que maintenant. C’est un autre contexte. Pour que ça n’amène pas à des cas comme celui-là, je pense qu’il faut qu’on s’abstienne de faire ce genre de choses. Si à la base, il n’y avait pas eu ce genre de chose, est-ce que ça aurait été si loin ? Ce n’est pas que ça me choque mais ça me gêne, mais c’est peut-être à cause de mon vécu. Le papa de ma fille, il est hors de question qu’il lui fasse un bisou sur la bouche. "

Lors d’une visite des Everglades aux Etats-Unis, le footballeur David Beckham a posté une vidéo sur les réseaux sociaux où on le voit embrasser sa fille de 7 ans sur la bouche. L’année dernière, il avait déjà posté une photo dans la même situation, suscitant de nombreuses critiques et questions autour de cet acte.

C’est un geste d’amour

Du côté de Fontaine-Valmont, Jean-Paul de Fontaine-Valmont, trouve ça normal, sa fille de 5 ans l’embrasse sur la bouche : " Je ne vais pas le faire jusqu’à ses 20 ans mais c’est elle qui le fait instinctivement. Les gens qui trouvent que c’est de l’inceste, faut arrêter ! Mon gamin a 8 ans et il le fait encore quand il est près de son papa, il a besoin de ça ! C’est lui qui le demande. Je suis séparé de la maman de la petite et quand elle vient à la maison, ma fille donne un bisou à papa et à maman. Il n’y a pas de concurrence, c’est un jeu. J’ai un garçon de 9 ans qui m’a dit quand il est entré à l’école : " Maintenant, je ne te fais plus de bisous sur la bouche mais sur la joue ". Mes enfants font la différence d’eux-mêmes. Ma fille elle fait instinctivement, ce n’est pas moi qui le demande. Elle le fait même devant le prof et alors, je suis un pédophile pour ça ? ! "

Pour Sandra de Termonde en Flandre, " c’est une question d’éducation, comment on voit les gens autour de soi. Quand ils disent qu’à 7 ans, c’est l’âge de la raison, les enfants peuvent très bien comprendre. Mon fils de 8 ans me fait des bisous sur la bouche tous les jours. Il a une copine à l’école et des fois, quand j’arrive à l’école, il n’a pas envie que je lui fasse un bisou sur la bouche. Donc il sait quand même faire la part des choses. Il a 8 ans et il a bien compris que c’est un geste d’amour. Qu’est-ce qu’il y a de plus normal que l’amour entre un parent et son enfant ? Moi j’ai 34 ans et parfois, quand je vois ma mère, je suis tellement heureuse de la voir que je lui fais un petit smack sur la bouche et il n’y a pas d’arrière-pensée. […] C’est toujours clair ! "

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook " C’est vous qui le dites ".