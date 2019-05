Valérie : « C’est de l’assassinat prémédité ! »

Valérie de Londerzeel : « Retirer l’enfant peut-être pas mais il faut faire prendre conscience aux parents qu’ils risquent de tuer leur enfant et ce n’est pas moi qui le dis, ce sont des médecins. Il ne faut pas oublier que tous mammifères allaite son enfant pour certaines vitamines, pour le bien-être du bébé et pour qu’il ne souffre pas de carence. Être végan, de nos jours, c’est à la mode. Quand on est adulte, on fait ce qu’on veut et on mange ce qu’on veut. Mais pas un bébé, on est des mammifères ! Les cocottes ont des nénés pour nourrir le bébé. On est des animaux donc nous donnons du lait. Ce sont des médecins qui disent qu’il faut allaiter. Si on allaite, ce n’est pas du véganisme ! Être végan, c’est manger aucune ressource animale. C’est de l’assassinat prémédité ! »

Véganes et en bonne santé

Éléonore de Frasnes-lez-Anvaing n'est pas du tout d'accord avec Valérie : « Je ne crois pas qu’il faille retirer les enfants mais j’ose espérer que les parents végans nourrissent leur enfant au sein. Un nourrisson doit avoir le sein jusqu’à 2 ans. Je suis végane depuis très longtemps et j’ai eu beaucoup d’enfants. Je suis en très bonne santé, je n’ai jamais eu de problèmes en étant végane et mes enfants non plus ! Alors pourquoi on ne retire les enfants qui mangent avec ces perturbateurs endocriniens, Coca-cola… ? Dès leur plus jeune âge, j’ai fait suivre un régime végan à mes enfants et ils vont très bien. Il faut bien équilibrer, bien étudier les menus mais il n’y a aucun problème ! »

Du côté de Gerpinnes, Thérèse de Loverval tient le même discours. Elle est végane et ses enfants mangent ce qu’ils veulent : « J’ai fait récemment une prise de sang et elle est nickel ! Mon médecin n’en revient pas. Je ne crois pas tous les médecins, la médecine c’est aussi du commerce. Il y a un autre moyen de nourrir l’enfant pour qu’il ne manque pas de vitamines : il y a des légumes, des fruits et d’autres aliments ! Il faut arrêter de dire que parce que c’est parce qu’il ne mange pas de viande. Il faut arrêter de dire tout ça ! Mon mari n’était pas végan et il est entré à l’hôpital et il est sorti mort ! Du blablabla, il y en a beaucoup ! »

