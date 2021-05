Une travailleuse du sexe non payée, est-ce une travailleuse du sexe violée ?

Une travailleuse du sexe a été arnaquée par un client, ses services n’ont pas été payés, elle et son avocat parlent de viol. Ce matin dans la Dh, Clémence explique via son avocat comment un client l’a arnaquée. Après plusieurs rendez-vous qui se sont parfaitement déroulés, le client dit qu’il n’a pas de cash sur lui, qu’il fait le paiement par virement, lui montre la preuve… Sauf que c’est un virement différé qui est annulé par la suite. En partant du principe que le consentement de la relation est basé sur une transaction financière, si l’argent n’est pas versé, l’avocat estime que sa cliente a été violée, ce qu’elle confirme en précisant que jamais elle n’aurait eu une relation avec cette personne dans un autre contexte.

"Un viol laisse des conséquences psychologiques, morales, parfois physiques, c’est beaucoup plus grave qu’un abus financier. C’est comme dans tous métiers, on ne preste pas gratuitement, c’est logique."

À Braine-l’Alleud, Anne n’est pas de cet avis : "Pour moi, il est clair que c’est un viol et cette qualification est nécessaire. Ce n’est pas un métier facile et qualifier ce comportement de viol permettrait de faire comprendre aux hommes qui ne paient pas qu’ils pourraient être poursuivis pour viol et non pour vol tout simplement."