Christopher, un auditeur originaire de Leuze-en-Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne :" J’ai une belle fille et on contrôle ce qu’elle regarde. Quand elle va sur son GSM, elle est à côté de nous, on voit ce qu’elle fait. Elle ne va pas avec son téléphone dans sa chambre. Je ne comprends pas que l’on dise que ce n’est pas possible de tout contrôler sur les écrans. À l’heure actuelle, il y a des applications qui permettent de bloquer, après une certaine durée, Tiktok ou Facebook, par exemple. La question est aussi de savoir pourquoi les enfants se rendent à l’école avec un téléphone portable… C’est aux parents de surveiller la consommation sur les écrans. J’ai vu des parents donner leur téléphone à leur enfant de 3-4 ans pour qu’ils aient la paix. Il y a un gros problème d’éducation. On a regardé la série et sans entrer dans les détails des jeux, nous en avons spontanément discuté avec notre fille. Après, c’est vrai que, dans les cours d’écoles, ils parlent aussi de " Squid Game ". Elle est déjà revenue de l’école, avec des petites cartes de jeu, comme dans la série, qu’ils avaient fabriquées avec ses copains. On lui a demandé si tout se passait bien et on lui a expliqué que si elle se faisait taper, il fallait prévenir à l’école et qu’on ne pouvait pas non plus taper ses camarades. Mais elle nous a bien rassurés, en disant qu’ils jouaient simplement à " 1, 2, 3, soleil ". Il faut bien mettre les points sur les " i " et discuter. Donc je pense que ce qu’il y a eu lieu à l’école d’Erquelinnes, ne se produit pas dans toutes les écoles. "