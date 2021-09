Une pêche traditionnelle tue 1500 dauphins

Près de 1500 dauphins morts, c’est le résultat d’une pêche traditionnelle aux îles Féroé. Depuis quelques jours, les images font le tour du monde, on y voit un tas de cadavres de dauphins qui, avant d’être abattus au couteau, ont été bloqués par des bateaux dans une baie, comme le veut la tradition ancestrale là-bas. Plusieurs ONG dénoncent cette pêche brutale et le nombre record de dauphins abattus cette année.

Kibambe , un auditeur originaire de Charleroi , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : " Une tradition peut être justifiée à partir du moment où l’on respecte la vie d’autrui. Que ce soit la vie animale ou la vie humaine. Et ce qui est en train de se passer là-bas, c’est de la barbarie. Je fais partie de l’association " Sea Shepherd " qui se bat pour la faune maritime et je n’ai pas les mots… Je ne comprends pas cette barbarie. Dès que l’on touche à une vie, il faut arrêter ces actes. "

À Jupille , Patricia intervient dans le débat : " L’acte de tuer par plaisir est choquant. Et la tradition sert de prétexte à ces pratiques. C’est un peu comme les ferias ou le massacre des rhinocéros et des éléphants pour leurs défenses par exemple. Certaines traditions devraient disparaître. "

Thierry de Grand Bigard conclut le débat : " Je trouve que ces traditions-là ne devraient pas exister et n’auraient jamais dû exister. Je suis profondément outré quand je vois ces images. Je me demande ce que ces traditions peuvent apporter de positif aux gens qui y participent. Tradition ou pas, c’est faire du mal pour faire du mal à des animaux qui n’ont rien demandé, si ce n’est de vivre en paix. C’est inhumain et barbare. Faire du mal à un animal, peu importe lequel, c’est un de trop et cela devrait être interdit. "

