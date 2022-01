Une maraudeuse et un SDF chassés par un restaurateur : comprenez-vous sa réaction ?

Un restaurateur a éloigné un SDF et des maraudeurs parce qu’ils étaient devant sa terrasse. Dans La Capitale de ce matin, une maraudeuse qui vient en aide à des SDF en leur apportant des repas ou des boissons chaudes explique avec étonnement ce qu’elle a vécu devant un établissement de la Région bruxelloise. Alors qu’elle vient en aide à un homme dans la rue, le patron d’un établissement leur demande d’aller plus loin pour ne pas rester devant sa terrasse. De son côté, le patron justifie sa demande par le fait que selon lui, il ne s’agissait pas d’un SDF et que de toute façon, les sans-abri provoquent parfois des nuisances qui font fuir la clientèle.

Vous comprenez la réaction du patron ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".