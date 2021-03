Une manifestation se transforme en fête à Liège : ce genre de rassemblement est-il tolérable ?

Sylvain, un auditeur originaire de Jemeppe-sur-Sambre, dans la province de Namur, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Pour moi, c’est intolérable. Il y a des mesures sanitaires imposées et il faut les respecter. C’est scandaleux et irrespectueux par rapport aux magasins non-essentiels et à l’Horeca. On critique beaucoup les jeunes, mais il y a beaucoup de personnes plus âgées qui font la fête, qui se baladent sans masque et sans distanciation sociale."

Tout cela ne fait que retarder l’ouverture des commerces et de l’Horeca

" La manifestation n’était pas autorisée, donc je ne comprends vraiment pas l’attitude du bourgmestre de Liège et de la police qui était uniquement présente en cas de débordements. Je suis un jeune militaire à la retraite, pour moi si la police n’intervient pas et que le bourgmestre n’arrive pas à faire respecter les mesures sanitaires, il faut faire appel à l’armée et tout sera vite réglé."