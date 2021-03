Une école interdit les décolletés et les blouses courtes : qu’en pensez-vous ?

Une école interdit aux filles les décolletés et blouses très courtes qui attirent le regard des garçons. La DH dévoile ce matin un mail envoyé par la direction d’une école à propos de la tenue des jeunes filles, en voici un extrait : " Certaines arborent des décolletés ou des blouses très courtes qui attirent le regard des jeunes élèves masculins en plein tourbillon hormonal. Nous avons peur qu’aux abords de l’école, elles ne se fassent agresser et il sera alors trop tard ". Dans un premier temps, l’école compte prévenir, par la suite, il sera question d’agir en convoquant les parents ou même en interdisant l’accès à l’établissement.

Geneviève, une auditrice originaire de Hannut, dans la province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis d’accord avec la direction de cette école. Quand j’en avais 15, je portais des petits décolletés et des minijupes, mais ce n’était jamais provocant contrairement aux jeunes d’aujourd’hui. Avec mes amies, on était toujours fières et contentes qu’on nous siffle dans la rue, en 1965 ça voulait dire qu’on était jolie et c’était normal. On dit qu’il faut apprendre aux jeunes hommes à modérer leurs pulsions, mais c’est dans leur cerveau, c’est inné pour eux. Même en les éduquant, ce n’est pas possible de contrôler ce genre de chose."

On peut porter un décolleté, tant qu’il n’est pas plongeant

"Lorsqu’on me sifflait dans la rue, j’étais contente. Siffler, ce n’était pas du sexisme pour ma génération. Maintenant, on crie au harcèlement pour toit et pour rien."