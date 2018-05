Une école à Ohain est sans prof depuis 3 semaines... N'y a-t-il personne pour enseigner ?

Felix Adriaens, président du pouvoir organisateur de l'école Saint-Ferdinand à Ohain : " Je voudrais d'abord préciser une chose. Je viens de vérifier avec précision les faits. Il s'agit d'une classe où le professeur a été absent pendant trois jours et non pas pendant trois semaines comme la maman l'indique dans l'article. Elle se trompe. Ces enfants ont été pendant trois jours à la garderie mais les autres jours, ils ont bien été scolarisés par une institutrice ou éventuellement par la directrice. Quant aux certificats de longue durée, nous ne les recevons pas puisqu'ils sont envoyés à la Communauté française et nous ne pouvons pas commenter les maladies des enseignants.

Un dispositif a été mis en place

Selon Félix Adriaens, un dispositif a été mis en place : " Des élèves ont été dispatchés mais dans une école et non pas plusieurs. L'instituteur ou l'institutrice qui a été absent(e) donne cours en 3ème et 4ème primaire. Nous avons donc demandé de répartir ces enfants puisque notre but, en tant que pouvoir organisateur, c'est de les scolariser. Cependant, il n'y a aucun instituteur ou institutrice de libre sur le marché pour le moment. Nous avons fait toutes les recherches voulues mais cela n'a rien donné. Suite à cette situation de pénurie, nous avons voulu trouver une solution et scolariser les enfants à tout prix. Il faut savoir que 85 % des parents ont accepté cette offre. Certains étaient tellement contents que, le premier jour quand il sont arrivés, ils ont donné une boîte à biscuits aux enseignants pour les remercier de prendre en charge les enfants et donc ce supplément de travail ".