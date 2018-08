Une crèche bâillonne des bébés à cause des pleurs.... Ça peut agacer à ce point ?

À Rêves, dans le Hainaut, une crèche bâillonne des bébés à cause de leurs pleurs agaçants selon un rapport de l’ONE qui rappelle à la direction de l’établissement l’interdiction formelle d’utiliser une telle technique. Des pleurs de bébés, ça peut agacer à ce point ?

L’info est à lire dans La Nouvelle Gazette. Laure et Arnaud ont décidé, sur base de recommandations, de confier leur bébé à la crèche " Le Cadeau des Cigognes " dans le village de Rêves, dans la région de Charleroi. Les parents ont d’abord été surpris par le changement de comportement de leur enfant qui ne dormait plus correctement la nuit et qui régurgitait des aliments trop gros pour un nourrisson. Et ensuite, l’équipe de la crèche s’est plainte auprès d’eux des pleurs agaçants de leur enfant. C’est dans un rapport de l’ONE, établit après une visite au sein de l’établissement, que les parents ont découvert que leur enfant, comme d’autres, était bâillonné pour étouffer ses pleurs. Des pleurs de bébés, ça peut agacer à ce point ?

Brigitte Marchand, directrice de la coordination accueil à l'ONE : "On a mis le mot bâillonné entre guillemets dans le rapport. Dans ce milieu d’accueil, la coordinatrice d’accueil a constaté qu’un tétra était posé sur le nez et la bouche de deux enfants et c’est une pratique inadéquate et a demandé que ce soit immédiatement terminé. "