Une boisson alcoolisée peut-elle passer pour du bien-être alimentaire ?

Un géant de la boisson lance une eau alcoolisée en Belgique, destinée selon la marque à un public sensible à sa santé. Ces boissons, ce sont des " Hard Seltzer ", de l’eau pétillante, de l’alcool et des arômes naturels. Les ventes explosent aux États-Unis, plusieurs marques sont déjà en vente en Belgique. Un responsable de la marque qui se lance chez nous explique ce matin dans La Libre Belgique que cette offre répond à l’aspiration des millennials pour le bien-être alimentaire.

Sylvie, une auditrice originaire de Saive, dans la province de Liège, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Ce genre de communication me fait bondir. Je pense que c’est vraiment pour initier le plus tôt possible les jeunes et les déculpabiliser en disant que de toute façon, c’est de l’eau. Le problème, c’est que le corps va avoir une reconnaissance et on peut très bien, si on consomme cette eau régulièrement en tant que jeune, développer une dépendance et être addict plus tard."

Pour moi, ces eaux alcoolisées sont une hérésie et de nouveau une histoire de marketing

"Je suis coach en nutrition et tout à fait contre ce message et ce produit. Lorsque des clients me demandent s’ils peuvent boire un verre de vin rouge, par exemple, je conseille toujours de couper avec une gorgée d’eau : ça réduit de moitié le taux d’alcool dans le sang, du coup, on ne risque pas de déshydratation."