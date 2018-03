UNamur : selon un étudiant, les baptêmes seraient financés par de l'argent public

Des étudiants dénoncent un scandale… À l’Université de Namur, des baptêmes estudiantins seraient financés par des fonds publics… Comment une telle situation est possible ?

Dans La DH, des étudiants dénoncent des baptêmes financés par des fonds publics à l’UNamur. Chaque année, l’Assemblée générale des étudiants reçoit 20.000€ de la Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis plusieurs années 4000€ seraient prélevés, sans justificatifs, pour alimenter les caisses du Comité de l’interrégionale qui organise les baptêmes des étudiants… Cet argent servirait donc, selon eux, peut-être même à payer des casiers de bières… Comment une telle situation est possible?

Timoté Fallais, président de l’Assemblée générale des étudiants à l’UNamur : "Nous disposons de 20.000€ versés par l'Université via le décret de participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais il y a environ 17.500€ qui sont pour la chambre politique et pour la représentation politique. Donc il nous en reste 2500. "

Pour comprendre le système de gestion de cette assemblée, il faut revenir quelques années en arrière poursuit Timoté Fallais : "Jusque l'année académique 2013-2014, c'était le Conseil de l'AGE (Assemblée générale des étudiants) donc la chambre politique et la chambre animation qui votaient un budget du Conseil interrégional pour la sécurisation de l’événement et pour les activités culturelles mais l'argent donné à ce moment-là provenait de l'association AGE. De l'argent généré par les bénéfices de nos soirées, les bal des busés et autres événements qu'on organise. Mais depuis l'année académique 2015-2016, la chambre politique donne de l'argent au Conseil interrégional toujours dans l'optique de sécurisation et d'activités culturelles mais ce n'est pas de l'argent provenant de fonds publics. L'argent que l'on reçoit chaque année - 2500€ - est accumulé sur un compte et c'est de ce compte-là que l'argent est ressorti pour la sécurisation d'événements et les activités culturelles. Et ce n'est pas 4000€ chaque année, cela varie en fonction des besoins des étudiants qui présentent un budget qui est voté démocratiquement en réunion de chambre politique ou en conseil interrégional."

D'après Timoté Fallais, si Hubert Lennarts, coprésident du Cercle des étudiants libéraux namurois, dénonce le fait que de l'argent public soit utilisé dans les guindailles, c'est surtout pour attirer l'attention en vue des prochaines élections étudiantes : "Il y a un compte qui a accumulé de l'argent et la première fois, nous avons pu en sortir 4000€. Mais les années suivantes, le portefeuille était moindre évidemment vu qu'on avait utilisé ce qui avait été accumulé. L'argent des fonds publics n'est absolument pas utilisé pour les baptêmes, c'est une mauvaise connaissance de notre gestion. Et c'est sûrement une dénonciation pour démonter l'autre liste - favorable aux activités estudiantines - lors des prochaines élections estudiantines puisque l'un des deux étudiants qui dénonce est tête de liste d'une des deux listes qui se présentent aux élections."